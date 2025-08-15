Челябинское УФАС проверяет правомерность допуска УК «УКИКО» к торгам

Челябинское УФАС России проверяет, правомерен ли был допуск управляющей компании «УКИКО», директора которой недавно задержали за мошенничество, к торгам по отбору УК для управления жилыми домами, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Заявления о возможном нарушении законодательства поступили от прокуратуры Челябинской области и региональной государственной жилищной инспекции. По предварительным данным, «УКИКО» неправомерно допустили до участия в 24 конкурсах. Аукционы проходили в конце 2024-2025 годах в Челябинске, Чебаркуле, Миассе, Златоусте и Карталах.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 6 августа задержали директора ООО «УКИКО» Виктора Старокожева по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го он направил в адрес собственников 558 многоквартирных домов платежные документы якобы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Однако на самом деле управляющая компания не выполняла свои обязательства. Владельцы жилых и нежилых помещений перевели на счета «УКИКО» более 1 млн руб. Средства директор организации похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Сейчас Виктор Старокожев находится под домашним арестом до 6 октября.

