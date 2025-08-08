Директора «УКИКО» посадили под домашний арест

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора управляющей компании ООО «УКИКО» Виктора Старокожева, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он пробудет под арестом до 6 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Надзорное ведомство поддержало ходатайство следователя СУ СКР по региону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако суд выбрал более мягкую меру. Прокуратура решит, будет ли обжаловать постановление суда, после изучения документа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Виктора Старокожева задержали 6 августа. По версии следствия, с ноября 2024 года по июль 2025-го директор компании направил в адрес собственников 558 многоквартирных домов платежные документы якобы об оказании услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Однако на самом деле УК не выполняла свои обязательства. Владельцы жилых и нежилых помещений перевели на счета «УКИКО» более 1 млн руб. Средства директор похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Виталина Ярховска