Доля кафе с летними верандами в локациях у Невского проспекта снизилась до 5%
По состоянию на конец июля текущего года в центральных локациях Петербурга работало более 260 предприятий общественного питания (рестораны, бары, кафе). Их совокупная вместимость составляет около 15 700 посадочных мест, подсчитали аналитики консалтинговой компании NF Group.
При этом, по данным экспертов рынка, лишь у 23% заведений имеются летние веранды — этот показатель почти вдвое ниже уровня июля 2024 года, когда сезонные террасы были установлены у 42% объектов.
Сократился за год и средний размер летней веранды: если в прошлом году один летний зал в среднем был рассчитан приблизительно на 24 гостя, то в июле 2025 года — примерно на 15, поскольку самые большие по площади веранды ранее находились на Невском проспекте.
После введенного в Петербурге запрета на размещение летних веранд на Невском проспекте в этом сезоне рестораны и кафе стали обустраивать их на угловых участках главной городской магистрали — в местах пересечения с пешеходными или менее загруженными улицами. Кроме того, в ряде случаев сохранились веранды, изначально встроенные в фасады зданий или расположенные во внутренних двориках, не препятствующие потоку людей. В итоге доля предприятий с летними верандами в данной локации сократилась до 5% (для сравнения: летом 2024 года она составляла около 38%).
При этом на улице Рубинштейна количество веранд за год выросло примерно на 25% — до 40 (против 32 годом ранее). На улице Некрасова существенных изменений не произошло: узкие тротуары там по-прежнему ограничивают возможности для обустройства летних площадок. В целом открытие летних веранд в Петербурге к июлю 2025 года обеспечило в центральных локациях около 1 тыс. дополнительных посадочных мест.
Напомним, что о введении запрета в отношении летних веранд на Невском проспекте «Ъ-СПб» писал еще в апреле. В Смольном тогда пояснили, что эти меры необходимы на фоне роста туристического потока, а Невский проспект в свою очередь — место притяжения гостей города.