Красноярские хоккеисты выиграли «Кубок губернатора Алтайского края»

Красноярский «Сокол» стал победителем хоккейного «Кубка губернатора Алтайского края». Турнир в Барнауле завершился 14 августа.

В решающем матче красноярцы обыграли хозяев — «Динамо-Алтай» — со счетом 3:0. Обе команды выступают во Всероссийской хоккейной лиге, регулярный чемпионат сезона 2025/2026 которой стартует 1 сентября.

«Хорошо начали матч, к сожалению, сегодня было много удалений, но, в принципе, это, наверное, решило игру — мы реализовали большинство»,— приводится комментарий главного тренера «Сокола» Льва Бердичевского на сайте «Динамо-Алтай».

Как писал «Ъ-Сибирь», в турнире приняли участие три команды. В итоге, барнаульцы заняли второе место, на третьем — казахстанское «Торпедо».

Валерий Лавский