«Динамо-Алтай» выиграло матч открытия «Кубка губернатора Алтайского края»
В Барнауле стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок губернатора Алтайского края». В нем принимают участие три команды, включая две сибирские из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — местное «Динамо-Алтай» и красноярский «Сокол».
Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ
В матче открытия турнира 12 августа динамовцы обыграли «Торпедо» из казахстанского Усть-Каменогорска со счетом 4:2. При этом, после первого периода гости вели 0:2.
Турнир завершится 14 августа. Регулярный чемпионат ВХЛ сезона 2025/2026 стартует 1 сентября.