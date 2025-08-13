Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Динамо-Алтай» выиграло матч открытия «Кубка губернатора Алтайского края»

В Барнауле стартовал предсезонный хоккейный турнир «Кубок губернатора Алтайского края». В нем принимают участие три команды, включая две сибирские из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) — местное «Динамо-Алтай» и красноярский «Сокол».

Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

В матче открытия турнира 12 августа динамовцы обыграли «Торпедо» из казахстанского Усть-Каменогорска со счетом 4:2. При этом, после первого периода гости вели 0:2.

Турнир завершится 14 августа. Регулярный чемпионат ВХЛ сезона 2025/2026 стартует 1 сентября.

Валерий Лавский

