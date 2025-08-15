В пятницу в Свердловской области ожидаются дожди

В Свердловскую область в пятницу поступит холодная воздушная масса с севера, но температура будет снижаться медленно медленно из-за высокого влагосодержания. Днем вероятны дожди, ливневые осадки и грозы, температура составит +17°..+22°, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Екатеринбурге пятничным днем ожидается +19°..+21°, переменная облачность, кратковременные дожди с вероятностью грозы в 15%, ветер северный, северо-западный, 1-6 м/с. Ночью субботы будет +11°, днем +18°, в воскресенье ночью до +12°, днем до +18°. В начале следующей недели воздух может прогреться до +23°, но ближе к ее концу температура снова начнет снижаться.

Напомним, на неделе на севере области будет умеренно тепло, со средней температурой на 1-3 градуса выше нормы. На юге будет прохладнее, с температурами, близкими к норме или ниже.

Ирина Пичурина