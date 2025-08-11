В Свердловской области на неделе ожидаются дожди

На неделе в Свердловской области ожидаются дожди. Начало недели станет жарким, в остальные дни температура будет держаться в районе +20°, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

В понедельник на Южном Урале ожидается циклон, под влиянием которого окажется юго-запад Свердловской области — будет облачно с осадками от 3 до 7 мм и возможными грозами. Днем температура составит +22°..+27°, наиболее заметный прогрев воздуха ожидается на северо-востоке региона. В целом, на неделе на севере области будет умеренно тепло, со средней температурой на 1-3 градуса выше нормы. На юге будет прохладнее, с температурами, близкими к норме или ниже. Начиная со вторника, вероятность осадков по всей области увеличится: в течение недели в дневное время возможны локальные ливневые дожди и грозы, по ночам будут формироваться туманы. За неделю может выпасть от 15 до 25 мм осадков.

В Екатеринбурге днем понедельника будет +20°..+22°, облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-восточный, восточный, 3-8 м/с. Во вторник ночью ожидается +13°, днем +22°. Со среды до пятницы установится стабильная погода: по ночам температура будет составлять +12°, в дневное время +20°. Субботней ночью до +11°, днем до +19°, в воскресенье — ночью +12°, днем +19°. Начало следующей недели также ожидается теплым.

Ирина Пичурина