Ким Чен Ын: Россия и КНДР вместе противостоят неонацизму

Генеральный секретарь Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея и Россия вместе противостоят неонацизму. Об этом он сказал в своей речи по случаю 80-й годовщины освобождения Корейского полуострова от японской колонизации, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер КНДР Ким Чен Ын

Фото: KCNA / Reuters

«Сегодня российско-корейские дружеские отношения превращаются в беспрецедентный военный союз, эти отношения укрепляются еще больше в совместной борьбе с возрождением неонацизма»,— сказал Ким Чен Ын.

Лидер КНДР добавил, что обе страны всегда стояли на «стороне исторической правды» и сейчас, объединившись в борьбе за справедливость, мир, стабильность и суверенитет, они вместе «творят историю».

Ранее в Пхеньян прибыл председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по приглашению Верховного народного собрания КНДР.