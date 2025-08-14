Володин прибыл в Пхеньян с официальным визитом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во главе делегации прибыл с официальным визитом в столицу КНДР по приглашению Верховного народного собрания республики. Об этом сообщается на сайте ГД.

Визит продлится до 15 августа, в его программе — несколько встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи от японской колонизации.

У самолета делегацию Госдумы встретили Цой Рён Хэ — председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР, Кан Юн Сок, его заместитель, Пак Ин Чхоль, председатель Верховного народного собрания, Ким Чжон Гю, замминистра иностранных дел КНДР, и Ли Чхоль, руководитель парламентской группы по развитию корейско-российской дружбы.