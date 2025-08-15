Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Снимавшего пограничные бои Таиланда и Камбоджи блогера депортируют в РФ

Иммиграционная полиция Таиланда 15 августа депортирует в Россию видеоблогера Тимура Збарского, сообщает «РИА Новости». Блогер во время конфликта между Таиландом и Камбоджей проехал 150 км по пограничной зоне, снимая видео боевых действий и выкладывая ролики в соцсети.

Фото: @mythai.tur

Пока Тимур Збарский возвращался с границы к месту проживания в курортном городе Паттайе (россиянин прожил там более 10 лет, является совладельцем туристического бизнеса), местные власти аннулировали его визу за «действия, представляющие угрозу национальной безопасности Таиланда». Лишенного права пребывания в стране блогера задержали.

Как сообщается, уголовных или административных обвинений ему предъявлено не было, его отправили в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Оттуда он за его же счет будет авиарейсом депортирован в РФ. Также ему могут запретить въезд в Таиланд на пять лет.

Эрнест Филипповский, Хабаровск

Конфликт Таиланда и Камбоджи

Военнослужащий Камбоджи на пограничном контрольно-пропускном пункте Ан Сес во время инспекции иностранными военными атташе из крупных держав и стран-членов АСЕАН, а также дипломатами из 13 стран

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Родственник погибших в результате удара на продуктовый магазин после религиозной церемонии в провинции Сисакет в Таиланде

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Солдаты загружают припасы в автомобиль на раздаче гуманитарной помощи в провинции Оддармеантьей в Камбодже

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Мужчина осматривает свой дом, пострадавший от обстрелов в провинции Сисакет в Таиланде

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Бронетранспортеры на дороге в провинции Сисакет недалеко от границы Таиланда и Камбоджи

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Пострадавшая от обстрела больница в провинции Сисакет в Камбодже

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Военные машины в провинции Сисакет в Камбодже

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Местные жители в бункере в Камбодже

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Местные жители помогают разгружать грузовик с провизией для беженцев в Ват Пном Камбоаре в Камбодже

Фото: Heng Sinith / AP

Разрушенный в результате авиаудара дом в провинции Сурин в Таиланде

Фото: Sakchai Lalit / AP

Камбоджийские солдаты в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Tang Chhin Sothy / AFP

Больница Пханом Донг Рак в провинции Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Люди, эвакуированные из деревни Понг Туек, Камбоджа

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Буддийский монах в бомбоубежище в провинции Сурин, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Работа мобильного подразделения тайских военных в провинции Сурин, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Поврежденное здание больницы Пханом Донг Рак в провинции Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Погрузка гуманитарной помощи в Сиемреапе, Камбоджа

Фото: Daniel Ceng / Anadolu / AFP

Люди получают гуманитарную помощь в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Поврежденный магазин на заправке в провинции Сисакет, Таиланд

Фото: Sakchai Lalit / AP

Получение гуманитарной помощи в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Anton L. Delgado / AP

Воронка от артиллерийского снаряда в провинции Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Люди жертвуют кровь в Бангкоке

Фото: Zuma / TASS

Люди прячутся в бункере в провинция Сурин, Таиланд

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Пострадавшие в больнице в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: KITH SEREY / EPA / ТАСС

Беженцы в эвакуационном центре правительства Таиланда

Фото: KAIKUNGWON DUANJUMROON / EPA / ТАСС

Очередь за едой в эвакуационном центре в провинция Сурин, Таиланд

Фото: Valeria Mongelli / Anadolu / AFP

Камбоджийцы эвакуируются из провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Heng Sinith / AP

Люди получают воду в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Soveit Yarn / Reuters

Доноры крови в Бангкоке

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Военные грузовики в провинции Бурирам, Таиланд

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Камбоджийцы в начальной школе Батплоа в провинции Оддармеантьей, Камбоджа

Фото: Heng Sinith / AP

Местные жители молятся в провинции Сиемреапе, Камбоджа

Фото: Heng Sinith / AP

Очередь на сдачу крови в Бангкоке

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

