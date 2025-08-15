Снимавшего пограничные бои Таиланда и Камбоджи блогера депортируют в РФ

Иммиграционная полиция Таиланда 15 августа депортирует в Россию видеоблогера Тимура Збарского, сообщает «РИА Новости». Блогер во время конфликта между Таиландом и Камбоджей проехал 150 км по пограничной зоне, снимая видео боевых действий и выкладывая ролики в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Збарский

Фото: @mythai.tur Тимур Збарский

Фото: @mythai.tur

Пока Тимур Збарский возвращался с границы к месту проживания в курортном городе Паттайе (россиянин прожил там более 10 лет, является совладельцем туристического бизнеса), местные власти аннулировали его визу за «действия, представляющие угрозу национальной безопасности Таиланда». Лишенного права пребывания в стране блогера задержали.

Как сообщается, уголовных или административных обвинений ему предъявлено не было, его отправили в Центр временного содержания иммиграционной полиции в Бангкоке. Оттуда он за его же счет будет авиарейсом депортирован в РФ. Также ему могут запретить въезд в Таиланд на пять лет.

Эрнест Филипповский, Хабаровск