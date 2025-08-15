Аэропорт Самары приостановил работу

Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары, сообщили в Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не выпускает авиарейсы. Подобные меры уже действуют в аэропортах Тамбова и Саратова.

Подобные меры вводят в аэропортах в связи в риском атаки БПЛА на регионы России. В ночь на 15 августа врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке БПЛА на многоквартирный дом в Курске. Пострадали 10 человек, среди них подросток, погибла 45-летняя женщина.