NYT: Киев пытался скрыть предложение России об обмене территориями

Украина пыталась не разглашать предложение России о территориальных уступках в обмен на прекращение огня. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на европейского дипломата и украинского чиновника.

По информации газеты, об этом предложении российские власти сообщили американской стороне во время встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина 6 августа в Москве. После этого США проинформировали о предложении украинских и европейских представителей.

The New York Times отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский изначально не упомянул о предложении в своем видеообращении. Однако после того как президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение может включать «некоторый обмен территориями», у Зеленского не осталось иного выбора, кроме как предать это огласке.

Ранее Дональд Трамп допустил возможность обмена территориями во время переговоров по урегулированию на Украине. По его словам, США постараются вернуть Украине часть утраченных территорий, но соглашение будет учитывать интересы обеих сторон.