Bloomberg: организация саммита на Аляске стала вызовом для Секретной службы США

Организация встречи президентов России и США на Аляске стала непростым вызовом для американской Секретной службы. По данным агентства Bloomberg, подготовку к саммиту можно сравнить с «полномасштабным спринтом, умещенным в одну неделю».

По информации агентства, то, что встреча проходит на территории США, облегчает работу. Однако географическое положение Аляски создало серьезные трудности. В Анкоридж пришлось перебрасывать сотни агентов Секретной службы, обеспечивать их жильем и транспортом, так как рынок аренды автомобилей в городе невелик.

При этом Секретная служба одновременно готовится к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке в сентябре.

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 15 августа в городе Анкоридж. Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встречался с экс-президентом Джо Байденом. Владимир Путин станет первым российским лидером, посетившим Аляску с момента ее продажи США в 1867 году.