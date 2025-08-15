Израиль ведет переговоры с пятью странами о переселении жителей сектора Газа

Израиль ведет переговоры с Эфиопией, Ливией, Индонезией и Южным Суданом, о возможности приема палестинцев, которые могут покинуть сектор Газа. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По информации телеканала, эти страны рассчитывают получить «значительную финансовую и международную компенсацию» в обмен на прием части из более чем 2 млн жителей Газы. Также сообщается о консультациях с Сомалилендом (непризнанное государство в северной части Африканского Рога).

.

При этом власти Южного Судана и Сомалиленда опровергли информацию о подобных переговорах. В свою очередь, Индонезия ранее заявляла о готовности принять 2 тыс. палестинцев для лечения с обязательным условием их возвращения в Газу после выздоровления.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил факт переговоров, но не стал называть конкретные страны. По его словам, план не является «вытеснением», а лишь «позволит им уехать».