Минтранс России ждет закон о беспилотных авто к 2026 году

Глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил, что ведомство ожидает закон о беспилотных авто к 2026 году. По его прогнозам, документ должен вступить в силу в третьем квартале 2027-го.

«Развитие беспилотного транспорта в России до 28 года строится на комплексной стратегии. Отправной точкой этого процесса станет федеральный закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах»,— отметил он «РИА Новости» на форуме по развитию беспилотных систем «Архипелаг 2025».

В начале года Минтранс подготовил проект правительственного распоряжения, принятие которого станет шагом к массовому появлению на дорогах России высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Документ уточняет классификацию способного передвигаться без участия человека транспорта — это необходимо для начала сертификации беспилотников.

