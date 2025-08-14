Три человека пострадали при ударе БПЛА в Курской области

Дрон ВСУ ударил по автомобилю в деревне Свобода Рыльского района Курской области. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что пострадали женщина и мужчина. Они получили осколочные ранения средней степени тяжести.

Также господин Хинштейн рассказал об ударе беспилотника по селу Званное. «Пострадал 75-летний мужчина, который ехал по дороге на велосипеде»,— написал он в Telegram-канале.

Сегодня господин Хинштейн сообщал о двух пострадавших при ударах БПЛА. Женщина в селе Кульбаки Глушковского района получила черепно-мозговую травму, перелом и ссадины. Инженер предприятия «Промсахара» госпитализирован с минно-взрывной травмой, переломами и сквозными ранениями.

