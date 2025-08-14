Трамп не исключил участие европейских стран во встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп объявил о планах провести вторую встречу с участием президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, в трехсторонних переговорах, возможно, поучаствуют некоторые лидеры стран Евросоюза.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Завтра у нас встреча с Путиным. Но более важная встреча будет между Путиным, Зеленским и мной. Возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а может быть, и нет»,— заявил господин Трамп на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Переговоры президентов России и США состоятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Урегулирование на Украине станет центральной темой встречи. В состав российской делегации вошли главы МИДа, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, помощник президента России Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

