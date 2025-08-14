В Волгоградской области возбуждено дело об убийстве судьи

В Камышине Волгоградской области был убит судья, сообщили «Ъ» в региональном СУ СКР. Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и незаконном хранении огнестрельного оружия.

Тело с огнестрельными и колото-резаными ранениями было обнаружено вечером 14 августа у здания Камышинского городского суда. Подозреваемый — местный житель, он сдался полиции. По версии следствия, преступление не связано с профессиональной деятельностью потерпевшего.

По информации Telegram-канала Baza, убитый — Василий Ветлугин. У мужчины был отрезан половой орган, в области глаза нанесено ножевое ранение. Baza утверждает, что подозреваемый — военнослужащий, приехавший в отпуск домой.