Объемы продаж бренди в России упали почти на 10% в рознице

Розничные продажи коньяков (бренди) в России за январь–июль упали на 9,8% год к году, до 7,1 млн декалитров (дал). Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования (РАР), с которыми ознакомился «Ъ». Это самое заметное снижение среди крепких напитков. Продажи водки за тот же период сократились на 4,2% — до 41,3 млн дал. В то же время спрос на ликеро-водочные изделия вырос на 15,3% (1,3 млн дал), на прочие крепкие напитки — на 4,3% (8,06 млн дал).

Данные Nielsen за первое полугодие подтверждают тренд: продажи бренди в натуральном выражении снизились на 9,6%. Категория занимает 9,3% в денежном объеме рынка алкоголя, уступая водке (26,5%) и пиву (43,2%).

Президент Ladoga дистрибутор французских коньяков Roullet, Favraud, Hardy) Вениамин Грабар зафиксировал падение спроса на бренди на 8%. Он объяснил тенденцию резким повышением минимальной розничной цены на напиток. С 1 января МРЦ на бренди подняли на 17,12%, до 472 руб. за 0,5 л, на коньяк — на 17,09%, до 651 руб.

При этом, отметил господин Грабар, потребители активнее покупают другие виды крепкого алкоголя — виски и ром. По данным Nielsen, продажи виски выросли на 9,4%, джина — на 12,7%, рома — на 17,1%.

Подробности — в материале «Ъ» «Бренди выдыхается».