Трамп обвинил в украинском конфликте «все стороны»

Президент США Дональд Трамп считает, что ответственность за боевые действия на Украине лежит на всех сторонах. По его словам, российско-украинский конфликт «никогда не должен был начаться».

«После того, как я ушел (с поста президента.— “Ъ”), я видел, что происходит. Все, что США делали, было неправильным. <...> Все стороны в этом виноваты»,— сказал господин Трамп во время брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска, пройдут переговоры президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. Местом встречи станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Центральная тема переговоров — урегулирование конфликта на Украине. Американский президент говорил, что надеется добиться прекращения огня на Украине.

