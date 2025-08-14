Наибольший рост в цене в Петербурге за год показали четырехкомнатные квартиры

Наибольшая доля предложения на вторичном рынке жилой недвижимости в РФ с начала года приходится на сегмент двухкомнатных квартир и составляет 34%. На втором месте располагаются однокомнатные (30%), на третьем — трехкомнатные с долей 23%. При этом доля студий составляет лишь 8%, а на квартиры с четырьмя и более комнатами приходится только 5% от всего предложения. Такими данными с «Ъ-СПб» поделились аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Медианная стоимость квадратного метра студий на вторичном рынке увеличилась за последний год на 5%. Однокомнатные и двухкомнатные квартиры подорожали в среднем на 3%, а «трешки» и квартиры с четырьмя и более комнатами выросли в цене на 4%.

В Петербурге и Ленинградской области квартиры с четырьмя и более комнатами показали наибольший рост цен: +6,2% за год до 200 тыс. рублей за «квадрат». Медианная полная стоимость подобных объектов составила 26,7 млн рублей (+8,6% за год). При этом наименьший рост зафиксирован в сегменте трехкомнатных квартир: +3,8% за кв. м (до 175 тыс. рублей), медианная полная цена таких объектов составила 13,8 млн рублей (+7%).

Студии в Петербурге за год подорожали на 6% — до 220 тыс. рублей за кв. м, а их медианная полная стоимость составила 5,3 млн рублей (+4,5%). «Однушки» прибавили 4% — до 194 тыс. рублей, при средней полной стоимости 7,1 млн рублей (+5%). Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5,3% — до 182 тыс. рублей за кв. м, при этом медианная полная стоимость составила 10,1 млн рублей (+8,2%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что средний дисконт при сдаче квартир в долгосрочную аренду в Санкт-Петербурге по итогам июля 2025 года составил 8,3%.

Андрей Цедрик