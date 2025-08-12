Средний дисконт при сдаче квартир в долгосрочную аренду в Петербурге составил 8,3%

В июле средний дисконт при сдаче квартир в долгосрочную аренду в Санкт-Петербурге составил 8,3%. Как рассказали в пресс-службе компании «Яндекс Аренда», ставку снижают в 27,9% объявлений, в 2024 году показатель был ниже — 25,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным сервиса, чаще всего стоимость во время поиска арендатора занижают собственники трехкомнатных квартир — уменьшение ставки отмечалось в 29,4% объявлений, средний дисконт составил 10%. На втором месте — двухкомнатные квартиры (28,6% публикаций, 9,1% скидки), далее идут студии (27,5%, 7%) и однокомнатные квартиры (27%, 8,3%).

Медианная ставка съемного жилья в Петербурге по всем типам комнатности в июле составила 51 тыс. руб. (+8,5% за месяц). Средняя стоимость долгосрочной аренды студий в городе находится на уровне 39 тыс. руб., однокомнатных квартир — 41 тыс. руб., двухкомнатных — 69 тыс. руб., трехкомнатных — 116 тыс. руб.

«По итогам июля мы видим, что в 69,2% объявлений о долгосрочной аренде стоимость не меняется, а увеличение арендной ставки происходит только в 5%: в среднем по миллионникам цену в них повышают на 11,1%. При этом в более чем четверти объявлений в мегаполисах арендодатели идут на уступки. Собственники жилья могут снижать ставку в объявлении, чтобы найти арендатора быстрее. Чаще всего ускорить процесс заселения хотят из-за личных обстоятельств: приближающегося отпуска, из-за рабочих дел, переезда, покупки жилья и др.»,— комментирует Роман Жуков, руководитель сервиса «Яндекс Аренда».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аренда комнат в Петербурге в августе подорожала на 7%.

Дарья Астанина