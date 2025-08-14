МТС: мошенники 500 млн раз позвонили россиянам в иностранных мессенджерах

В первом полугодии 2025 года мошенники совершили около 500 млн звонков россиянам через зарубежные мессенджеры. В результате злоумышленники похитили у своих жертв свыше 15 млрд руб., сообщил «РИА Новости» директор продукта МТС «Защитник» Андрей Бийчук. По его словам, средний ущерб от одного мошеннического случая через такие звонки составляет примерно 25 тыс. руб.

Господин Бийчук отметил, что в национальном мессенджере Max за тот же период не было зарегистрировано ни одного успешного случая хищения денег. «Антифрод службы мессенджера оперативно реагируют на наши запросы, в отличие от некоторых иностранных мессенджеров, которые отказываются сотрудничать с российскими компаниями в части обеспечения безопасности пользователей»,— пояснил эксперт.

Пресс-служба Max сообщила, что в июле было заблокировано более 10 тыс. номеров мошенников. Те выдавали себя за сотрудников банков, правоохранительных органов и государственных служб. Также удалено свыше 32 тыс. вредоносных и спам-документов до того, как они могли нанести ущерб. Аккаунты, участвовавшие в попытках мошенничества, блокируются навсегда, а информация о злоумышленниках передается в Минцифры.