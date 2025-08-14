ООН будет следить за итогами саммита России и США на Аляске

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что организация будет следить за итогами переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

«Мы приветствуем диалог на самом высоком уровне между двумя постоянными членами Совета Безопасности (ООН .—“Ъ”)»,— сказал господин Дюжаррик на брифинге (цитата по ТАСС).

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа. Местом встречи выбрана военная база Элмендорф-Ричардсон. Центральная тема переговоров — урегулирование на Украине. В составе российской делегации — главы МИДа, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, помощник президента России Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

