Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидер КНДР Ким Чен Ын провели встречу в Пхеньяне. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Господин Володин передал коллеге поздравления от президента России Владимира Путина с 80-й годовщиной освобождения Кореи. Также он поблагодарил Ким Чен Ына за помощь и поддержку России во время боевых действий в Курской области.

О своей рабочей поездке в КНДР Вячеслав Володин сообщил 23 июля. Визит состоялся по приглашению Верховного народного собрания республики. Поездка приурочена к празднованию юбилея со дня освобождения Кореи от оккупации Японии.