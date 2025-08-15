Россияне не ждут сенсаций от переговоров на Аляске

Россияне не ждут от переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые пройдут 15 августа на Аляске, прорыва в урегулировании украинского конфликта. Это следует из результатов телефонного опроса, проведенного с 12 по 14 августа исследовательской компанией ИНСОМАР (опрошены 1,5 тыс. респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке). Однако полное отсутствие договоренностей их все же разочарует (о том, чего ждут от этой встречи на Западе, см. материал).

Как показал опрос, абсолютное большинство респондентов (87%) осведомлены о предстоящем саммите, и только 13% услышали о нем впервые. При этом в ожиданиях от этой встречи преобладают умеренно-позитивные настроения: на то, что лидеры двух стран договорятся о решениях, которые позволят урегулировать конфликт на Украине, либо совершат первые шаги в этом направлении, надеются суммарно более 60% опрошенных. Но 45% (относительное большинство) полагают, что и после переговоров ситуация останется такой же, как сейчас (см. график).

Позитивный исход переговоров удовлетворит подавляющее большинство респондентов (91%), тогда как «отсутствие договоренностей и тупик» не понравится 70% опрошенных, которые их прогнозируют, свидетельствуют данные ИНСОМАР.

Схожей позиции придерживаются российские политологи, выступившие 14 августа на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). По их мнению, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа — только первый шаг в диалоге двух стран на тему окончания спецоперации. «Нельзя однозначно говорить как о быстром достижении какого-то результата или мирного урегулирования украинского конфликта, так и том, что вообще будет центральной повесткой встречи России и США»,— заявил, например, директор Центра политического анализа Павел Данилин. С ним согласился доцент философского факультета МГУ Борис Межуев: «Понятно, что, скорее всего, это будет небыстрый и нелегкий процесс. Дай Бог, если это будет некоторая отправная точка, но, очевидно, не завершение».

В то же время эксперты раскритиковали обсуждение предстоящего саммита в российских Telegram-каналах. «Такое ощущение, что кто-то арендовал у украинцев цирк шапито»,— оценил господин Данилин дискуссию «ультрапатриотов» и тех, кто выступает «за мир любой ценой». А директор Института новейших государств Алексей Мартынов предложил отправить «писателей» ультрапатриотической направленности на фронт: «Чаще всего тот, кто громче всех орет про продолжение войны, сидит в уютных квартирах».

Григорий Лейба, Божена Иванова