В Ярославле назвали стоимость резидентного парковочного разрешения

В Ярославле стоимость платного резидентного разрешения для легкового автомобиля на месяц составит 300 руб., на год — 1,7 тыс. руб. Об этом сообщил директор ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, что резидент в данном случае — это человек, проживающий по адресу, включенному в территорию платных парковок. Резидентные разрешения в регионе будут двух видов — бесплатные и платные. Бесплатные позволят резидентам парковать свой автомобиль без оплаты в период с 20:00 до 8:00, а платные — круглосуточно.

Также в регионе будет действовать скидка в 50% на оплату платной парковки для жителей Ярославской области. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что постановлением областного правительства был установлен максимальный размер платы за парковку: для автомобилей категории А и М — 120 руб. в час, категории В — 230 руб. в час, для иных категорий — 450 руб. в час. При этом базовая ставка составляет 150 руб.

«Тарифы, указанные в ПП ЯО "О порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест)…», являются базовыми. В соответствии с методикой расчета, приведенной в вышеуказанном постановлении, тарифы парковочных зон могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от применяемых коэффициентов»,— пояснил господин Крюков.

Алла Чижова