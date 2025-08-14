Крымских чиновников ищет полиция

Бывший зампред Совета министров Крыма и депутат Госдумы Руслан Бальбек, а также экс-гендиректор «Крымэнерго» Андрей Цурканенко объявлены в розыск. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале МВД Крыма.

«Разыскиваются следующие граждане: Бальбек Руслан Исмаилович, 28.08.1977 г. р., Цурканенко Андрей Михайлович, 12.09.1985 г. р.»,— отмечается в публикации. В чем обвиняют разыскиваемых, в МВД республики не уточняют. Как сообщили “Ъ” источники в правоохранительных органах, оба стали фигурантами уголовных дел о мошенничестве.

Руслан Бальбек с 2014 года занимал пост заместителя председателя Совета министров Крыма. В 2016–2021 годах был депутатом Госдумы РФ, замом председателя комитета по делам национальностей. Андрей Цурканенко с 2021 по 2023 год возглавлял ГУП «Крымэнерго». После увольнения Следственный комитет РФ возбудил против него дело о превышении должностных полномочий.

Александр Дремлюгин, Симферополь