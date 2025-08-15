Смольный рекомендует пристегнуться

В Петербурге к концу 2025 года выявлять на дорогах не пристегнутых ремнями безопасности водителей будут 230 комплексов фотовидеофиксации. Пока их количество составляет 90 единиц, рассказали «Ъ-СПб» в городском комитете по транспорту.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Камеры анализируют изображение и фиксируют отсутствие хорошо видимого ремня безопасности. После информация автоматически передается в базы ГИБДД для дальнейшей обработки наравне с другими нарушениями. С начала года за непристегнутый ремень водителям было вынесено более 86 тыс. постановлений.

В комтрансе пояснили, что внедрения новой функции производится путем донастройки программно-аппаратных комплексов, в которых производителем (в данном случае «Ростелекомом») на этапе разработки устройства была предусмотрена возможность ее добавления.

Стационарные комплексы фотовидеофиксации, установленные на улицах Петербурга, выявляют 11 видов правонарушений. В их числе превышение скорости, пересечение сплошной линии, проезд на запрещающий сигнал светофора, движение или остановка на полосе для маршрутных транспортных средств.

Согласно данным от региональных властей, проанализированным «Ъ», в 2025 году количество дорожных камер в РФ продолжило неравномерно увеличиваться. Следует напомнить, что решение об их установке принимают регионы по согласованию с ГИБДД.

Так, в Ярославской области за семь месяцев дополнительные комплексы появились в 120 местах. В Волгоградской области установили 261 новую стационарная камеру, в Саратовской области —100 штук. В Дагестане парк камер пополнился на 334 штуки, в Приморском крае — на 19, во Владивостоке — на 18.

В Петербурге за этот период был установлен всего один новый стационарный комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В Москве и Московской области, а также в Челябинской, Нижегородской, Воронежской областях и Удмуртии число комплексов осталось прежним.

Эксперты сходятся во мнении, что новая функция комплексов по выявлению не пристегнутых ремнями безопасности водителей на дорогах необходима.

Транспортный аналитик Владимир Валдин считает, что данный метод может вполне существенно повлиять на «группы граждан, которые считают, что и ремни, и тормоза придумали трусы». Дисциплинировать таких людей надо, потому что обычно к таким убеждениям прибавляются убеждения о возможности делать и какие-то более серьезные нарушения, добавляет он.

Адвокат, заместитель президента адвокатской палаты Санкт-Петербурга и президент коллегии адвокатов «Гарнин и партнеры» Владимир Гарнин также высказывает мнение, что с точки зрения административного наказания метод эффективен, однако делать это необходимо выборочно: в местах высокого скоростного режима.

