Минпромторг ждет выделения 10 млрд руб. на льготное автокредитование

Минпромторг России рассчитывает, что программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 10 млрд руб. не позднее конца сентября. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

«По сути, эта программа уже работает,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС). — Мы с банками договорились, и они делают это сейчас за счет собственных ресурсов, а деньги государственные их догонят».

Льготное автокредитование предусматривает скидку в размере 20% от стоимости автомобиля, для жителей Дальнего Востока — 25%. На электромобили скидка составляет 35%, но не более 925 тыс. руб. Программа распространяется на граждан с инвалидностью, учителей, медработников, участников СВО и членов их семей, а также семьи с двумя детьми.

Источником дополнительного финансирования станет внутренний доходный ресурс, который администрирует Минпромторг, уточнил господин Алиханов.

