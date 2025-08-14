McLaren продает свое будущее

Легендарная гоночная команда McLaren выставила на аукцион сразу три «боевые» машины, созданные для разных серий: «Формулы-1», Indycar и чемпионата мира по автогонкам на выносливость (WEC). Правда, ни одна из этих машин в завершенном виде пока не существует. Несмотря на это, нехватки в желающих выложить миллионы за машины не будет. Ведь McLaren замахивается на повторение уникального достижения — завоевания Тройной короны автоспорта, то есть победы в Гран-при Монако, «24 часах Ле-Мана» и «Индианаполисе-500». Шанс заполучить все машины, причастные к такому триумфу, выпадает впервые.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Одна из самых успешных гоночных команд в истории — McLaren (на ее счету только в «Формуле-1» 9 побед в Кубке конструкторов, и еще 12 раз ее гонщики становились чемпионами мира) решила провести необычный аукцион. Состоится он 5 декабря, за два дня до закрывающего сезон «Формулы-1» Гран-при Абу-Даби. На торги, организуемые RM Sotheby’s, будет выставлена машина «Формулы-1» образца 2026 года, на которой в следующем сезоне будет выступать Оскар Пиастри или Ландо Норрис на Гран-при Монако, автомобиль McLaren Indycar, который будет пилотировать Патрисио О’Уорд в гонке «Индианаполис-500» в мае 2026 года, и машина WEC, которая примет участие в «24 часах Ле-Мана» в 2027 году (в 2027-м McLaren только дебютирует в серии).

Но покупатели увидеть машины не смогут — их в законченном виде не существует. Поставки автомобиля «Формулы-1» победителю аукциона придется ждать до 2028 года.

В качестве утешительной меры предлагается предоставление во временное пользование шоукара образца 2025 года. Машины из других серий будут переданы покупателям по завершении выступлений на них.

Глава McLaren Зак Браун назвал аукцион шансом приобщиться к истории автоспорта, в котором его команда замахивается на так называемую Тройную корону. Чтобы считаться ее обладателем, нужно выиграть за карьеру как раз Гран-при Монако, «Индианаполис-500» и «24 часа Ле-Мана». Из гонщиков такую коллекцию смог собрать только Грэм Хилл (у него ушло на это десять сезонов — с 1963 по 1972 год), из команд — McLaren (на это ушли сезоны с 1972 по 1995 год). В планах Зака Брауна вновь проделать этот путь всего за два сезона. Насколько они реалистичны, сказать трудно. Да, в той же «Формуле-1» McLaren сейчас вне конкуренции. Пиастри и Норрис настолько оторвались от преследователей в чемпионате, что сделали борьбу за титул сугубо внутрикомандной историей. Но в 2026 году «Формулу-1» ждут серьезные изменения в техническом регламенте. Как показывает практика, обычно они сопровождаются сменой фаворитов. Но как бы то ни было, а шансы на то, что McLaren действительно выиграет все три культовые гонки, есть.

Что касается цен, по которым могут быть проданы автомобили, то тут угадать непросто. Очевидно, что речь пойдет о миллионах долларов. Но надо учитывать, что все выставляемые на аукцион автомобили не предназначены для дорог общего пользования.

Будь иначе, цены могли бы улететь в космос. Скажем, сейчас RM Sotheby’s предлагает McLaren F1 (серийный гиперкар, выпущенный в 90-е годы прошлого века в количестве 106 штук, из которых только 65 были дорожными вариантами) 1997 года выпуска, стартовая цена — $23 млн. А чисто гоночные машины, пусть и с историей, обычно стоят дешевле. Например, Mercedes F1 W04, на котором семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон в 2013 году выиграл первую гонку после перехода в Mercedes, был продан за $18,8 млн. Это единственная из машин Mercedes Хэмилтона, чудом ускользнувшая на открытый рынок. Остальные принадлежат либо одноименному концерну, либо боссу команды Mercedes Тото Вольфу, либо самому гонщику. Лишь немногим дешевле был Ferrari F2001, на котором легендарный, первый в истории семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер выступал в чемпионате мира «Формулы-1» в сезоне 2001 года,— машина была продана за $18,17 млн.

А что касается рекорда для машин, участвовавших в гонках, то его удерживает совсем уж раритетный Mercedes W196, на котором гонки «Формулы-1» еще в 50-е годы прошлого века выигрывали Хуан Мануэль Фанхио и Стирлинг Мосс,— $52,52 млн. Есть еще, правда, Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года, созданный для участия в некогда популярной мексиканской гонке La Carrera Panamericana. Но гонки в 1955 году отменили, а машины в бой так и не пошли. В 2022 году концерн Mercedes продал один из двух построенных экземпляров за рекордные $142 млн.

Александр Петров