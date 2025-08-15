Псковское «Яблоко» получит компенсации за незаконное снятие с выборов

Два районных суда в Псковской области постановили выплатить региональному отделению «Яблока» компенсации за незаконное снятие списков партии с муниципальных выборов 2023 года. На очереди рассмотрение подобных исков еще в пяти райсудах, сообщили 14 августа в «Яблоке».

Напомним, с местных выборов-2023 в Псковской области были сняты сразу семь списков партии. Поводом для этого стал тот факт, что их заверял новый глава региональной ячейки Артур Гайдук, на тот момент еще не внесенный ФНС в список лиц, имеющих право действовать от имени отделения без доверенности. Райсуды подтвердили законность этих решений, сославшись на нормы законов о НКО и о госрегистрации юрлиц, согласно которым изменения, требующие регистрации, приобретают юридическую силу с момента их внесения в ЕГРЮЛ.

Однако, как ранее сообщал “Ъ”, Конституционный суд (КС), куда обратились «яблочники», посчитал иначе. Партии наделены особым публично-правовым статусом и осуществляют экономическую деятельность лишь постольку, поскольку это отвечает достижению основных целей, говорится в постановлении КС. Поэтому спорные нормы следует воспринимать прежде всего в контексте избирательного законодательства, в противном случае партийцы отстранялись бы от участия в выборах по формальным и неоправданным причинам, указал суд, признав за «Яблоком» право на компенсацию (см. “Ъ” от 19 марта).

В июне «Яблоко» подало в райсуды Псковской области семь заявлений с требованиями о выплате компенсаций во исполнение решения КС. В итоге судья Опочецкого суда Вячеслав Ефимов присудил «яблочникам» 218,4 тыс. руб., а его коллега из Пушкиногорского районного суда Василий Евдокимов — 190 тыс. руб. Эти решения представитель псковского «Яблока» Виталий Исаков назвал «существенным вкладом в защиту конституционных ценностей и развитие основ конституционного строя». Впереди у партийцев аналогичные судебные процессы еще в пяти районах.

Ксения Веретенникова