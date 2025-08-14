За неделю в Петербурге более 300 человек обратились к медикам после укусов клещей

С 7 по 13 августа 2025 в Санкт-Петербурге после укусов клещей в медицинские организации обратился 341 человек, из них 52 ребенка. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти.

В черте города пострадало 37 человек в 13 административных районах. Больше всего укушенных в Курортном (12), Выборгском (6) и Приморском (4). За неделю зарегистрировано 13 случаев клещевого боррелиоза, из них три — у детей, также один случай клещевого энцефалита.

В Ленинградской области в медицинские организации обратили 167 человек, 42 из которых — дети. В черте области зарегистрировано 157 пострадавших в 13 районах. Наибольшее число — в Выборгском (40), Приозерском (38) и Бокситогорском (26). Выявлено два случая заболевания клещевым боррелиозом.

Артемий Чулков