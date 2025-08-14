В работе X произошел глобальный сбой

Тысячи пользователей со всего мира испытывают проблемы при попытке зайти в социальную сеть X, сообщает Le Figaro, ссылаясь на данные специализированных сервисов.

Так, по данным DownDetector, около 17:50 мск поступило более 4 тыс. жалоб от пользователей, а через 15 минут их количество достигло уже более 20 тыс. Сбой в работе X зафиксировал и сервис Down for everyone or just me.

При этом, как отмечает газета, большинство пользователей не испытывают никаких проблем при заходе в соцсеть. Сама компания пока ситуацию не комментировала.

Последний масштабный сбой в работе X произошел в марте этого года и длился несколько часов. Тогда владелец соцсети Илон Маск заявил, что в кибератаке были задействованы украинские IP-адреса.

Кирилл Сарханянц