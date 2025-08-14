Санкт-Петербург возобновил авиасообщение со столицей Абхазии

В аэропорт Сухума прибыл первый рейс из Санкт-Петербурга авиакомпании iFly. В столицу Абхазии прилетела официальная делегация Петербурга во главе с председателем Законодательного собрания Александром Бельским. Ее встретили премьер-министр республики Владимир Делба и представители правительства.

«Это важное событие для жителей Петербурга и Абхазии,— приводит пресс-служба администрации Санкт-Петербурга слова губернатора Александра Беглова. — Мы долго к нему стремились, вместе его добивались».

По оценкам господина Беглова, благодаря возобновленному авиасообщению увеличатся потоки туристов и будут развиваться деловые контакты. Полеты из Сухума в Санкт-Петербург будут осуществляться дважды в неделю по средам и воскресеньям.

Аэропорт Сухума открылся в мае. Авиагавань была закрыта из-за обострения грузино-абхазского конфликта. Реконструкция аэропорта стала совместным проектом России и Абхазии. Из Сухума уже совершаются регулярные рейсы в Москву, Нижний Новгород и Ханты-Мансийск.

