Самолет с вернувшимися из плена военнослужащими России приземлился в Подмосковье

84 освобожденных из украинского плена военнослужащих прибыли в Россию. Корреспондент «РИА Новости» передает, что самолет приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. В ближайшее время солдаты пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны страны.

Сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «84 на 84». Сначала российских военнослужащих доставили в Белоруссию. Там им оказывали необходимую медицинскую и психологическую помощь.