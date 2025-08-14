Россия и Украина обменяли по 84 военнопленных

Минобороны России сообщило о возвращении с Украины 84 российских военнопленных. Взамен были переданы 84 украинских военных.

Сейчас российские военнослужащие находятся в Белоруссии, там им оказывают психологическую и медицинскую помощь.

Последний обмен военнопленными прошел во время третьего раунда переговоров России и Украины, 23 июля. Тогда стороны передали друг другу около 250 человек и договорились об обмене еще 1200 военнослужащих.

Помощник российского президента Владимир Мединский говорил, что третий этап обмена не начался из-за отказа Украины возвращать из плена 1 тыс. российских военнослужащих. Украинская сторона в ответ заявила, что Киев настаивает на обмене по принципу «всех на всех», а Москва избегает такого формата.

