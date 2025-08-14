Белоусов впервые встретился с главами Минобороны Альянса государств Сахеля

Министр обороны России Андрей Белоусов впервые провел переговоры с коллегами из Буркина-Фасо, Мали и Нигера. Глава российского военного ведомства подчеркнул, что РФ готова содействовать стабильности в регионе Сахеля.

«Поддерживаем вашу позицию о необходимости укрепления безопасности, защиты территорий и суверенитета»,— приводит пресс-служба Минобороны России слова господина Белоусова. Он указал на сохраняющиеся террористические угрозы и активные действия незаконных вооруженных формирований в странах региона.

Решение о создании альянса стало курсом на устойчивое мирное развитие, считает глава Минобороны РФ. По его оценкам, четырехсторонний диалог станет важным форматом обсуждения вопросов укрепления взаимодействия в оборонной сфере.

Министр обороны Мали Садио Камара назвал взаимодействие в области обороны главным направлением сотрудничества четырех стран. Стороны подписали совместное заявление по итогам консультаций, а также меморандумы о взаимопонимании по линии оборонных ведомств.

Первые в истории встречи в формате «Россия—Конфедерация государств Сахеля» прошли в Москве в апреле. По итогам визита глав МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия продолжит оказывать всестороннее содействие трем странам в сферах обороны, безопасности, экономики и дипломатии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия, Мали, Буркина-Фасо и Нигер сошлись под сенью баобаба».