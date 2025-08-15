«Да, шеф!», фестиваль аэростатов, «Остров сокровищ», Женя Любич и театральные «гастроли» через Неву

Постепенно готовящийся переход от лета к осени ознаменуется в Петербурге традиционным калейдоскопом культурных событий — от театральных гастролей и музыкальных премьер до открытия выставок и проведения фестивалей и концертов под открытым небом. В ближайшие выходные и в течение следующей недели в городе на Неве будут выступать звезды различных жанров — как приглашенные, так и доморощенные. О самом интересном — в еженедельной подборке «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из балета «Лебединое озеро» Московского областного государственного академического театра «Русский балет»

Фото: Московский областной государственный академический театр «Русский балет» Сцена из балета «Лебединое озеро» Московского областного государственного академического театра «Русский балет»

Фото: Московский областной государственный академический театр «Русский балет»

На сцене Михайловского театра продолжаются гастроли Московского областного государственного академического театра «Русский балет». Уже в пятницу, 15 августа, там представят свою версию вечной классики — «Лебединого озера» Чайковского, истории о любви и предательстве, добре и зле. Либретто Владимира Бегичева, Василия Гельцера. Хореография Льва Иванова, Александра Горского, Мариуса Петипа, Вячеслава Гордеева. Постановка Вячеслава Гордеева. Художник-постановщик — Игорь Нежный. Художник по костюмам — Татьяна Тулубьева.

Также 15 августа, как уже сообщал «Ъ-СПб», в музее современного искусства «Эрарта» состоится открытие выставки «Страна тигра» корейской художницы Чи Минсон, которая рассказывает притчи о любви, страхе, нежности, мужестве, одиночестве, сострадании и жизни как таковой. Это экспозиция, философски переосмысляющая образ тигра — центральной фигуры фольклора Страны утренней свежести. Работы Чи Минсон — это не иллюстрации к расхожим сюжетам: тигр в них выступает не просто как герой, действующее лицо, а скорее, как медиум — проводник, посредник между зрителем и художницей. Это особенное пространство, наполненное витальной, колеблющейся энергией мифического существа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Остров сокровищ»

Фото: Театр музыкальной комедии Сцена из спектакля «Остров сокровищ»

Фото: Театр музыкальной комедии

В Театре музыкальной комедии 16–17 августа покажут мюзикл для всей семьи «Остров сокровищ». Казалось бы, чем может удивить сегодняшнего юного зрителя классический сюжет Роберта Льюиса Стивенсона про пиратов и сокровища после грандиозной киноэпопеи о приключениях Джека Воробья и компании в Карибском море? Но романтический флер, существующий вокруг темы поиска сокровищ, а также важная тема взросления — история мальчика, вынужденного благодаря пережитым испытаниям расстаться с детством,— те замечательные компоненты литературного шедевра шотландского писателя, которые не утратили актуальность за полтора столетия, прошедшие с первой публикации романа.

Над сценической версией мюзикла работал драматург Константин Рубинский, из-под пера которого вышли либретто уже нескольких бестселлеров текущей репертуарной афиши. Музыкальную часть подарил спектаклю композитор Максим Кошеваров, знакомый зрителям Театра музкомедии благодаря работе над спектаклем «Я ненавижу Гамлета». Постановку осуществила Ольга Прихудайлова, для которой «Остров сокровищ» стал уже второй работой на Итальянской, 13. Музыкальным руководителем и дирижером выступил Алексей Нефедов — бессменный супервайзер всех проектов театра в жанре мюзикла. В роли Джона Сильвера — лауреат премии «Золотая маска» Александр Суханов, Джима Хокинса — Вячеслав Рязанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа Acid Hasid

Фото: сайт группы Acid Hasid Группа Acid Hasid

Фото: сайт группы Acid Hasid

В общественном пространстве «АТС» 17 августа пройдет IV фестиваль «День израильской кухни». На один день арт-площадка превратится в гастрономический маркет с поп-ап-корнерами известных ресторанов Петербурга, живой музыкой и зажигательными танцами. В этом году к постоянным участникам, среди которых Saviv, «Лехаим» и Mon Chouchou, присоединились еще пять ресторанных проектов, а также парфюмерный дом Zielinski & Rozen, возрожденный на древних улочках Старого Яффо под руководством парфюмера Эреза Розена. Атмосферу пляжной вечеринки в Тель-Авиве воссоздаст dj Kostya Shirman, миксующий в своих сетах зажигательный фанк, пульсирующий хаус и диско, а израильский культурный центр «Натив» проведет на площадке фестиваля мастер-класс по ивриту под современную музыку, во время которого все желающие смогут выучить несколько фраз на этом языке. Хедлайнером же веселья станет группа Acid Hasid, дерзко сочетающая в своем творчестве русский шансон, балканские, цыганские и еврейские мотивы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский иммерсивный театр «Морфеус»

Фото: Иммерсивный театр «Морфеус» / «ВКонтакте» Петербургский иммерсивный театр «Морфеус»

Фото: Иммерсивный театр «Морфеус» / «ВКонтакте»

В понедельник и вторник, 18–19 августа, можно посетить петербургский иммерсивный театр «Морфеус» на набережной Мойки. Этот творческий коллектив традиционно предлагает несколько спектаклей на выбор: захватывающий триллер «Ответ Гиппократа», романтическую комедию «До свадьбы доживет», спектакль-импровизацию «Вдох», где можно творить и создавать свои миры, семейное приключение «Загадка амулета», мистический детектив «22.07» и спектакль в формате трукрайм-детектива «Судный день». Показы спектаклей «Морфеуса» проходят каждый день.

Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки приглашает 19 августа на концерт из цикла «От джазовой классики до современности». Программу представит лауреат конкурса «Осенний марафон — 23» Дмитрий Тихонов — солист многих джазовых коллективов Петербурга. Он исполнит известные джазовые стандарты эпохи мейнстрима и композиции современных инструменталистов, в числе которых авторские вещи из альбома Here & Now. Все темы прозвучат в оригинальных аранжировках участников коллектива. В составе ансамбля: Дмитрий Тихонов (фортепиано), Юрий Богатырев (тенор-саксофон), Егор Попов (труба), Вадим Михайлов (контрабас), Семен Федотов (ударные).

В Театральном музее на улице Зодчего Росси 20 августа покажут премьеру спектакля «Тронутый. Как возник русский театр». В основу постановки лег киносценарий Булата Окуджавы и Ольги Арцимович «Мы любили Мельпомену», который никогда не был воплощен ни в кино, ни в театре. Это спектакль о том, как триста лет назад «отец русского театра», молодой ярославский купец Федор Волков решил открыть театр в деревянном амбаре, а в итоге изменил русскую культуру. Режиссер — Чакчи Фросноккерс (Дмитрий Петров). В ролях: Михаил Арефьев, Игорь Баянов, Николай Журавлев, Владислав Романов, Анна Рыжова, Маргарита Кольцова-Фросноккерс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Женя Любич

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Певица Женя Любич

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На крыше Roof Place 20 августа состоится концерт «русской француженки» Жени Любич. Постоянная участница Roof Music Fest признается, что это ее самый любимый формат выступлений. И потому что лето, и потому что тепло, и потому что петербургские крыши обладают невероятной силой притяжения — они буквально «летят и едут от счастья, а на часах время как раз здесь и сейчас...», как поется в песне «Ветер в голове». Зрители услышат композиции о Петербурге и о Париже, об островах и облаках, о лете и о чем-то большем. Также обязательно будут исполнены главные хиты певицы: Russian Girl, «Колыбельная тишины», «Галактика», «Случайный поворот». А в качестве сюрприза музыканты представят новый трек «Крылья», который госпожа Любич планирует выпустить специально к этому выступлению.

Кроме того, в этот раз ожидается специальный гость — Николай Яковлев из группы ГАФТ. Весной музыканты выпустили совместную работу «Где мы все увидимся». Все средства от прослушивания песни идут в поддержку фонда «Реабилитационный центр "Дома надежды на Горе"», где помогают зависимым людям.

На следующий день, 21 августа, там же, на Roof Place, выступит группа Dabro — один из самых душевных и искренних коллективов современности, в чьих песнях сочетаются жизненные темы и «качовые» биты. Два родных брата Иван и Михаил Засидкевичи раскачивают тысячные залы и арены по всей стране, поют о любви, семье, дружбе и, конечно, о юности. На концерте прозвучат любимые хиты: «Юность», «На часах ноль-ноль», «Услышит весь район», «Ты знаешь, мам», «Давай запоем», «Мне не страшно», «Надо повторить» и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Времена года» Антонио Вивальди в исполнении ансамбля старинной музыки

Фото: Ася Козина Концерт «Времена года» Антонио Вивальди в исполнении ансамбля старинной музыки

Фото: Ася Козина

В Большом итальянском просвете Эрмитажа 21 августа в исполнении Балтийского малого симфонического оркестра вновь прозвучат всеми любимые «Времена года» Антонио Вивальди — бесспорно, одно из самых популярных сочинений в мире. Наверное, у многих имя великого венецианца, несмотря на его огромное творческое наследие, ассоциируется именно с этим циклом. Зимняя стужа и осенняя меланхолия, весеннее пробуждение и лень летнего зноя настолько ярко переданы в звуке «Времен года», что у публики создается эффект полнейшего погружения в калейдоскоп сезонов.

В особняке Елисеевых на Невском проспекте 22 августа пройдет концерт «В цветах диско. Сезоны Оркестра». Как уверяют организаторы, это выступление перенесет слушателей в эпоху ярких цветов, завораживающих ритмов и безудержного веселья. В этот вечер стены особняка в центре Петербурга оживут под звуки хитов, которые когда-то заполняли танцполы всего мира. Музыканты выступят в окружении сотен цветов и тысяч лепестков и исполнят хиты ABBA, Boney M и других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цикл концертов «В цветах»

Фото: Святослав Буньков Цикл концертов «В цветах»

Фото: Святослав Буньков

В следующую субботу, 23 августа, там же, в особняке Елисеевых, команда «Русских музыкальных сезонов» представит новый цикл концертов «В цветах», который преображает самые изысканные исторические залы Санкт-Петербурга в изящные концертные пространства. В зале «Баккара» прозвучит «музыка волн» — произведения композиторов, вдохновлявшихся для создания своих шедевров морской стихией.

В парке 300-летия 23 и 24 августа в Петербурге впервые пройдет фестиваль воздухоплавания «Мечтать! Летать!». Его основная программа включает полеты аэростатов — зрелищные соревнования пилотов в формате «погоня за зайцем». Запланированы три старта: утром и вечером 23 августа и утром 24 августа. Все полеты зависят от погодных условий и проводятся с соблюдением всех мер безопасности, отмечают организаторы. В оба фестивальных дня в парке 300-летия будут работать творческие мастерские, спортивные и детские зоны, фотозоны и лаундж-пространства. Вечером гостей ждут свечение аэростатов, светомузыкальное шоу и концерт на главной сцене. На фестивале выступят Варвара Визбор, Настя Абруцкая и Just For You Project, Markscheider Kunst, SHOO и другие артисты.

«Приглашаем разделить с нами мечту — ощутить свободу полета, вдохновиться красотой аэростатов и вместе создать новую главу в истории петербургского воздухоплавания. Ведь летать — значит жить. А мечтать — значит верить в будущее, которое уже сегодня становится реальностью»,— приглашает президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Старший сын»

Фото: Илья Колецкий Сцена из спектакля «Старший сын»

Фото: Илья Колецкий

В конце августа Санкт-Петербургский театр «Мастерская» ненадолго покинет Невский район и отправится на внутригородские гастроли — в Театр имени Ленсовета. «Гости» покажут на его сцене несколько своих спектаклей на разный вкус. Например, 23 августа зрителей приглашают на постановку «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Это история о друзьях-авантюристах, пропустивших последнюю электричку. Героям предстоит знакомство с семьей Сарафановых, а одному из них — стать сыном отца семейства. Балансируя между вымыслом и реальностью, герой сам начинает верить в собственный обман.

В следующее воскресенье, 24 августа, актеры «Мастерской» представят в Театре имени Ленсовета «Варшавскую мелодию» — спектакль, в котором правят обстоятельства, а случайное знакомство связывает героев на годы, перерастая в большое чувство. Режиссер — Александр Гошуков, художник-постановщик — Николай Слободяник, художник по свету — Максим Ахрамеев. Художественный руководитель постановки — Григорий Козлов. В роли Гели — Дарья Завьялова, Виктора — Глеб Савчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейный гастрономический фестиваль «Да, шеф!»

Фото: гастрономический фестиваль «Да, шеф!» Семейный гастрономический фестиваль «Да, шеф!»

Фото: гастрономический фестиваль «Да, шеф!»

И, наконец, в те же числа, 23–24 августа, жителей и гостей Петербурга приглашают в пространство «Никольские ряды» на семейный гастрономический фестиваль «Да, шеф!» — масштабное мероприятие, которое сочетает в себе кулинарию, шоу-программу, живое общение и отдых для всей семьи. Главный вдохновитель и ведущий — шеф Константин Ивлев, звезда телеканала «Пятница!» и автор популярных гастрономических проектов.

В течение всего фестиваля на территории будет работать большая гастрономическая зона, где можно попробовать блюда от самых разных ресторанных проектов Петербурга и отдохнуть на фуд-кортах в уютной атмосфере. Одним из центральных событий станет приготовление самого большого летнего напитка, ведь в планах организаторов — установить новый рекорд. Отведать получившийся коктейль смогут все желающие.

Кульминацией первого дня фестиваля «Да, шеф!» станет концерт музыкального хедлайнера — Мити Фомина, артиста, чьи хиты знают и любят слушатели самых разных возрастов.

Подготовил Андрей Цедрик