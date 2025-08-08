Фестивали «Пикник Афиши» и «Окна Открой!», а также Билан на крыше, «Бесы» и осмысление тигра

К середине августа аномальная жара в Петербурге наконец-то спала и можно наконец приходить в себя, не боясь получить тепловой удар. Жителей и гостей города вновь приглашают на открытые опен-эйры и в прохладные концертные и театральные залы. Фестивали, выставки и спектакли этих выходных и следующей недели — в традиционной культурной подборке «Ъ-СПб».

Мюзикл Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта»

В эту пятницу, 8 августа, в Театре музкомедии представят мюзикл Жерара Пресгурвика «Ромео и Джульетта», покоривший сердца миллионов зрителей по всему земному шару. Известный шансонье написал музыкальную версию по мотивам трагедии Уильяма Шекспира в начале 2000-х. После премьеры мюзикла в Париже мир заговорил о французском прорыве в этом жанре. Отдельные композиции, изданные синглами, составили славу сочинению господина Пресгурвика еще до официальной премьеры. В России он впервые был представлен в Московском театре оперетты и моментально завоевал любовь поклонников мюзикла. На сцене Театра музыкальной комедии представлена венгерская интерпретация мюзикла в сценической версии и постановке знаменитого режиссера Керо. В отличие от всех предшествующих постановок, в этой накал страстей достигает поистине трагического масштаба, поскольку конфликт между двумя влиятельными семьями Вероны выходит за границы легендарной истории. Режиссер выстраивает повествование так, чтобы каждый в зале задался вопросом: оправдана ли цена взаимной ненависти столь кровавыми жертвами?

Еще один показ мюзикла «Ромео и Джульетта» в Театре музкомедии состоится 10 августа.

«Русские музыкальные сезоны» приглашают 8 августа на яркий праздник песен легендарной группы Queen в исторических интерьерах особняка Елисеевых. Это один из концертов цикла #В_свечах. В инструментальном исполнении коллектива «Сезоны Oркестра» прозвучат любимые многими песни группы — от Bohemian Rhapsody до We Will Rock You. Гостям вечера обещают, что каждый хит будет «окутан теплом и светом, что создаст по-настоящему магическую связь между сценой и зрительным залом».

Музыкальный фестиваль «Пикник Афиши»

В ЦПКиО на Елагином острове 9 августа пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Пикник Афиши», в лайнап которого в этом году вошли Markul, ATL, DOPECLVB, «Танцы Минус» и другие популярные исполнители. Помимо вышеперечисленных музыкантов, на фестивале также выступят: рэпер Mnogoznaal, Петр Налич, инди-проект Сироткин, «БАЗАР», «ЛАУД», «тима ищет свет» и Rozalia. При этом организаторы отметили, что список артистов будет еще пополняться, а помимо традиционной музыкальной программы гостей будут ждать арт-инсталляции и интерактивные форматы: образовательные лекции, дизайнерские маркеты, кулинарные мастер-классы, тренировки и прочее.

В тот же день 9 августа в парке 300-летия Санкт-Петербурга состоится еще один легендарный музыкальный фестиваль — «Окна открой!», в рамках которого для жителей и гостей города на одной площадке выступят самые популярные рок- и панк-мэтры сцены, а также специальные гости, лауреаты фестиваля прошлых лет и победители отборочных туров из разных городов России. Зрителей ждут десять часов самой настоящей живой музыки. В 2025 году 22-й по счету «Окна открой!» запомнится зрителю своими лучшими молодыми коллективами и хедлайнерами, среди которых «Алиса», Вадим Самойлов, «Пилот», FPG, «Калинов мост», «Сурганова и оркестр», «Разные люди», «Анимация», «Ангел Небес», «Сектор Газа», Trubetskoy и т. д.

Традиционно на площадке организуют интерактивные перформансы, театральные представления, игры, состязания и конкурсы. Для всех будет функционировать обширная торговая зона с продуктами питания и рок-атрибутикой, а также отдельная площадка для самых маленьких посетителей.

Спектакль «Бесы» по одноименному роману Ф.М. Достоевского

Гастроли Новосибирского академического драматического театра «Красный факел», продолжаются в эти дни на основной сцене БДТ имени Товстоногова. 9 и 10 августа артисты «сибирского МХАТа» покажут спектакль «Бесы» по одноименному роману Ф. М. Достоевского — одну из главных русских историй о потерянном поколении. Режиссер Андрей Прикотенко продолжает эпическое путешествие по бескрайней России — «Бесы» художественно складываются в дилогию с предыдущей постановкой «Мертвые души».

«Этот во многом жуткий, а во многом смешной роман Достоевского — очень сложный для сценической композиции. Наверное, самый сложный в моей жизни. Все линии соединяет фигура Ставрогина, причем здесь вновь, как и с Чичиковым, возникает ситуация, когда окружающие наделяют человека сверхчертами, которыми он вовсе не обладает, и он неосознанно оказывается в центре внимания. Мне интересно рифмовать "Бесов" с "Мертвыми душами", тем более что у Достоевского есть для этого крючки»,— комментирует свою постановку сам господин Прикотенко.

Участники Всероссийского велозаезда Gran Fondo Россия

В Царском Селе 10 августа состоится уникальный этап Х Всероссийского велозаезда Gran Fondo Россия. Сотни велосипедистов пройдут дистанции протяженностью 22, 45 и 87 км среди достопримечательностей Пушкина. Участники заезда стартуют от Екатерининского дворца и финишируют у Египетских ворот. В спортивном мероприятии могут участвовать совершеннолетние велосипедисты с разным уровнем подготовки. Их разделят на кластеры в зависимости от выбранной дистанции и скорости движения. Первыми стартуют профессиональные велогонщики и спортивные команды. За ними поедут продвинутые любители, начинающие велосипедисты и просто желающие получить удовольствие от большой велопрогулки.

Открывшаяся недавно выставка «Сказочный мир И. Я. Билибина» продолжает работу в Арт-центре культурного квартала «Брусницын». Посетить ее можно, например, 11 августа. Петербуржцы и гости города смогут увидеть более 100 оригинальных работ художника и наиболее известную его серию — «Сказки», которая тиражируется уже на протяжении века, эскизы к театральным постановкам, а также открытые письма на основе архитектурных и этнографических зарисовок. Коллекция собиралась по крупицам в течение нескольких лет и продолжает пополняться, отмечают кураторы. Экспозиция будет работать до 5 октября.

Певец Дима Билан во время выступления

Во вторник, 12 августа, на фестивале Roof Fest с большим летним концертом на крыше выступит не нуждающийся в представлении Дима Билан. Карьера этого исполнителя — захватывающий и насыщенный творческий путь длиной в двадцать с лишним лет. Он стал первым российским победителем на конкурсе «Евровидение», 12 раз побеждал на престижных премиях MTV Europe Music Awards, а также забрал 20 наград «Премии Муз-ТВ». Суперхиты «На берегу неба», «Невозможное возможно», «Молния», «Держи», «Это была любовь» стали саундтреком счастливых моментов сразу нескольких поколений. И даже обладая хитами на все времена, этот музыкант продолжает ставить перед собой новые творческие вызовы и экспериментирует в области синтипопа, инди и других жанров.

В кинотеатре «Аврора» 12 августа состоится премьера фильма «Надо снимать фильмы о любви» — призера ММКФ и Lendoc Film Festival, вошедшего в десятку лучших российских картин прошлого года по опросу журнала «Искусство кино». Картина математика, режиссера и писателя Романа Михайлова — это камерная работа на стыке документального наблюдения и художественного вымысла, исследующая природу человеческих отношений, силу любви и свободы через призму кинопроцесса. Главные роли исполнили молодые звезды российского кино, постоянно снимающиеся у господина Михайлова: Марк Эйдельштейн, Дарья Брюханова, Мария Мацель, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Александра Киселева.

По сюжету российская съемочная группа приезжает в индийский город Варанаси, чтобы снять артхаусный фильм. Атмосфера древнего города подталкивает к размышлениям о смысле происходящего, сути кино и тех ценностях, которые обычно считаются очевидными, но не обговариваются. Особую атмосферу фильму, снятому параллельно с вышедшей этой весной в прокат «Жар-птицей», придает уникальный визуальный язык: камера операторов Елены Метлы и Алексея Родионова ловит не только лица героев, но и дух древнего Варанаси — его ритм, танцующие тени в переулках и шепот реки Ганга.

Спектакль «В джазе только девушки»

В следующую среду, 13 августа, в ДК имени Ленсовета покажут спектакль «В джазе только девушки». Это яркий мюзикл об опасном приключении двух музыкантов по мотивам известной киноленты. Злополучный криминальный переплет, в который ввязались герои, разворачивается в непредсказуемом и часто комичном направлении. Волей судьбы два парня оказываются в составе женского джазового оркестра: чтобы спасти свои жизни от пуль гангстеров, им приходится надеть элегантные платья и вести себя, словно они обычные девушки из джаз-бэнда. Зрителей ждет красочный спектакль, наполненный бессмертными мелодиями популярного американского джаза.

В ролях: Анастасия Стоцкая, Галина Безрук, Александр Казьмин, Александр Коркунов, Дмитрий Волков, Андрей Миронов-Удалов, Елена Чарквиани и другие. Художественный руководитель, исполнительный продюсер — Наталья Громушкина.

В Планетарии № 1 на Обводном канале в течение двух дней, 14–15 августа, в живом исполнении будет вновь звучать музыка Ханса Циммера из культового кинофильма «Интерстеллар». Гостей шоу традиционно ждет не просто уникальное музыкальное событие, а настоящее глубокое погружение в атмосферу бескрайних пространств и звездных миров. Amadeus Concerts представляет орган, струнный ансамбль и клавишные под огромным звездным куполом. Специально для этого шоу был разработан видео-контент, созданы уникальные аранжировки к легендарным музыкальным композициям, подобраны оригинальные световые решения для эффектной работы в зале: все это позволит представить зрителю не «реплику» фильма, а отдельное его прочтение с сохранением особой атмосферы, но позволяющее иначе воспринять именно музыку к фильму.

Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Продолжительность концерта: 1 час 10 минут без антракта.

Картина корейской художницы Чи Минсон на выставке «Страна тигра»

В музее современного искусства «Эрарта» 15 августа откроется выставка «Страна тигра» корейской художницы Чи Минсон, которая рассказывает притчи о любви, страхе, нежности, мужестве, одиночестве, сострадании и жизни как таковой. Это экспозиция, философски переосмысляющая образ тигра — центральной фигуры фольклора Страны утренней свежести. Работы Чи Минсон — это не иллюстрации к расхожим сюжетам: тигр здесь выступает не просто как герой, действующее лицо, а скорее, как медиум — проводник, посредник между зрителем и художницей. Это особенное пространство, наполненное витальной, колеблющейся энергией мифического существа.

В следующую субботу, 16 августа, можно сходить на экскурсию в Александринский театр и посетить экспозицию Музея театрального и музыкального искусства на улице Зодчего Росси. В ходе экскурсии ее участники узнают, как функционировала система императорских театров в России, кто управлял ею, где учились и как поступали на службу артисты, какие технические новшества были использованы в устройстве сцены, как распределялись места в зрительном зале и какие из них обычно занимали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Федор Достоевский и другие выдающиеся деятели культуры своего времени. Гостям предоставят уникальную возможность побывать в театре в отсутствие публики, посетить экспозицию «Музей русской драмы», пройти в Дирекцию императорских театров тем же путем, которым некогда туда ходили актеры, увидеть их портреты, фотографии, костюмы и даже услышать в аудиозаписи их голоса.

Концерт «Русские музыкальные сезоны»

Также 16 августа организаторы «Русских музыкальных сезонов» вновь приглашают в особняк Елисеевых, чтобы погрузится в атмосферу мелодий итальянских неоклассиков в парадном зале в окружении множества свечей. Для гостей в этот вечер прозвучит музыка Людовика Эйнауди, Нино Рота, Эннио Морриконе и других. «Неоклассика становится легкими саундтреками нашей жизни, отражая каждый из ее моментов, поддерживая радость или даря надежду в минуты печали»,— говорится в программке концерта.

И наконец, в следующее воскресенье, 17 августа, всех ценителей зовут в Санкт-Петербургскую филармонию джазовой музыки, где вокалистка Юлия Михайловская и ее ансамбль представят премьеру программы «Весь этот джаз». Госпожа Михайловская — выпускница Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств, лауреат конкурсов «Осенний марафон» (СПб) и Gnesin-Jazz (Москва). В программе будет звучать музыка Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи, Бенни Голсона, Нэта Аддерли, Хораса Сильвера, Бенни Картера, Телониуса Монка, Бобби Тиммонса и других. Помимо Юлии Михайловской, в составе джазового ансамбля: Дмитрий Тихонов (фортепиано), Роман Киселев (контрабас), Денис Каверзнев (ударные), Александр Михайловский (гитара и ведущий вечера).

