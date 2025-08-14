Песков: подготовка к саммиту Путина и Трампа на Аляске прошла в сжатые сроки

Сроки подготовки к предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске были беспрецедентно короткими. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Действительно, беспрецедентно короткие сроки для подготовки встречи, с одной стороны. Но и находимся мы сейчас в беспрецедентно необычной ситуации»,— отметил господин Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. Несмотря на это, уточнил представитель президента, все необходимые параметры организации встречи на высшем уровне были соблюдены.

Переговоры господ Путина и Трампа запланированы на 15 августа в городе Анкоридж, штат Аляска. Местом встречи станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Центральная тема переговоров — урегулирование конфликта на Украине. В состав российской делегации вошли главы МИДа, Минфина, Минобороны Сергей Лавров, Антон Силуанов и Андрей Белоусов, а также помощник президента России Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

