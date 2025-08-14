BMX-райдер Ирек Ризаев устроил фристайл-шоу на Волге

Семикратный чемпион России и участник Олимпийских игр 2021 года по BMX-фристайлу Ирек Ризаев открыл экстрим-парк на территории Казанского водозабора. Об этом сообщила пресс-служба букмекерской компании Fonbet.

На открытии BMX-трассы Ризаев исполнил сложные трюки. Сообщается, что спортсмен принимал активное участие в создании парка, проектировании фигур и их размещении на площадке.

Трасса состоит из трех участков. Первый представляет собой линию из трех фигур, преодоление которых требует высокого уровня владения техникой езды на велосипеде. Вторая зона расположена на мостике высотой около 15 м над водой. Для преодоления этой фигуры спортсмену требуется идеальная техника исполнения сальто. Самый опасный, третий участок трассы рассчитан на BMX-райдеров «высочайшего уровня мастерства». Он находится на вершине водонапорной башни.

BMX-парк был открыт по инициативе Fonteam — команды спортсменов, стремящихся устанавливать новые рекорды и «ломать сложившиеся правила». Ирек Ризаев стал амбассадором этого проекта. Также к нему присоединились марафонец Дмитрий Неделин и райдер-экстремал Илья Савосин.

Арнольд Кабанов