Мать и сыновья подозреваются в распространении наркотиков в Ленобласти

Жительницу Ленинградской области в возрасте 56 лет и двух ее сыновей 26 и 30 лет задержали по подозрению в распространении запрещенных веществ. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

По информации ведомства, семья вела незаконную деятельность в Сосновом Бору. Сбыт осуществляли как контактным, так и бесконтактным способами. В полиция полагают, что жительница Ленобласти отвечала за хранение и фасовку наркотиков, а сыновья были сбытчиками.

При обыске правоохранители изъяли два брикета с веществом растительного происхождения, общей массой 2,8 килограмма, а также 11 упаковок с синтетическим наркотиком. Некоторые из них злоумышленники уже подготовили к сбыту и расфасовали по специальным пакетам.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 5, ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Полицейские установили, что задержанные также причастны к распространению наркотиков на территории Василеостровского района в Петербурге.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в квартире на проспекте Пятилеток нашли 4,5 кг синтетического наркотика.

Татьяна Титаева