Тамбовской области на экологические проекты выделили 940 млн рублей

В рамках нацпроекта «Экология» Тамбовская область получила из федерального бюджета 940 млн руб. Об этом сообщил врио губернатора Евгений Первышов в своем Telegram-канале по итогам встречи с зампредом правительства РФ Дмитрием Патрушевым.

По словам главы региона, на эти средства в регионе ликвидируют незаконные свалки, обновляют инфраструктуру сбора и накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), а также занимаются восстановлением леса и расчисткой рек. Работы планируется продолжить по новому нацпроекту «Экологическое благополучие».

В начале июля сообщалось, что терсхему по вывозу мусора в Тамбовской области подготовит подрядчик из Татарстана.

Егор Якимов