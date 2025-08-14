Аэропорт Волгограда приостановил работу

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснили в ведомстве. В прошлый раз авиагавань приостанавливала работу накануне, около 23:00 мск. Ограничения были сняты через четыре часа.

Во время ночного закрытия аэропорта на территории региона были сбиты девять БПЛА. В результате атаки в Волгограде произошел разлив и возгорание нефтепродуктов на НПЗ, никто не пострадал.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Дроны налетели на регионы».