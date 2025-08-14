Минтранс России планирует разработать нормативы для городской доставки дронами

Глава Минтранса России Андрей Никитин сообщил, что министерство планирует создать нормативы для доставки товаров дронами по городу. По его словам, урегулирование такого вида доставки должно учитывать интересы надзоров и регуляторов, а также безопасность граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Уже есть эти пилоты в Самарской области. Москва на это смотрит, насколько я знаю, очень активно»,— сказал господин Никитин на форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» (цитата по ТАСС).

В Москве доставку дронами планировали запустить еще в 2024 году. По словам замгендиректора «Центра управления городской аэромобильностью» (ЦУГАМ) Андрея Аникина, беспилотники будут перевозить продукцию «ВкусВилл», X5 Group, «Почта России», «Додо Пицца», МТС и Capital Group. С ними ЦУГАМ заключил соглашения.

В июне этого года компания «Самокат» начала тестировать доставку товаров аэрокурьерами в рамках экспериментального правового режима в Нижнем Новгороде. За каждым полетом дрона следил оператор, также аэрокурьеров оснастили парашютной системой.