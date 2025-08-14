Экспорт нефти из РФ достиг рекорда с начала СВО

В начале августа Россия заметно нарастила поставки нефтепродуктов и установила рекорд со времени начала специальной военной операции, пишет Bloomberg.

За первые десять дней августа экспорт нефтепродуктов вырос до 2,31 млн баррелей в сутки, сообщает агентство со ссылкой на данные аналитической фирмы Vortexa. Это максимальный показатель с февраля этого года, а по сравнению с июлем поставки выросли на 9%.

В то же время поставки мазута, который требует меньшей переработки, подскочили по сравнению с предыдущим месяцем на 48% — до 882 тыс. баррелей в день. Это рекордный объем экспорта с февраля 2022 года, когда началась специальная военная операция. При этом поставки в Азию по сравнению с июлем выросли с 290 тыс. до 638 тыс. баррелей в день.

Кирилл Сарханянц