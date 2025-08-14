Самарский губернатор заявил о налоговых преференциях для производителей БАС

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев объявил о налоговых преференциях для компаний, занимающихся производством БПЛА и комплектующих к ним. Об этом он рассказал на международном форуме «Беспилотные системы: технологии будущего» в технопарке «Сколково».

Губернатор принял участие в пленарной сессии «Дронификация экономики: барьеры и перспективы». По словам главы региона, предприятия Самарской области в настоящее время выпускают порядка 60% комплектующих для беспилотников. Здесь также производится около четверти всех российских БПЛА.

«Полное обнуление региональных налогов для разработчиков беспилотных систем, включая сферу гейминга и образовательных технологий. БПЛА — стратегическая отрасль для нашего региона. В Самарской области создана полноценная экосистема — от подготовки кадров до серийного производства и внедрения беспилотников»,— отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Самарской области зарегистрировано 5% от общего числа российских производителей беспилотных авиационных систем и их компонентов.

Андрей Сазонов