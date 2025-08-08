Самарская область занимает четвертое место в России по числу производителей БАС

В Самарской области зарегистрировано 5% от общего числа российских производителей беспилотных авиационных систем и их компонентов. По этому показателю регион входит в топ-5 субъектов РФ и занимает четвертое место после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

В министерстве отмечают, что в региональном производстве БАС занято 686 человек. Год назад показатель составлял 427 человек. В Самарской области создается кластер беспилотной авиации, действует экспериментальный правовой режим, работает научно-производственный центр.

По итогам прошлого года регион вошел в первую пятерку рейтинга Минпромторга РФ по уровню развития беспилотных технологий. В регионе сформирована полноценная отраслевая экосистема полного цикла производства БАС: от подготовки кадров, генерации идей и разработки технологий до конечного производства и экономического применения БАС.

Руфия Кутляева