Дело о халатности возбудили после падения стены на ребенка в Нижнем Новгороде

Руководителя одного из отделов администрации Автозаводского района Нижнего Новгорода обвинили в халатности после гибели ребенка под обломками обрушившегося здания. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным ведомства, бетонная стена заброшенного здания упала на шестилетнего мальчика на улице Раевского 9 августа. Ребенок погиб на месте. Следователи считают, что трагедия случилась из-за халатности сотрудника администрации, который должен выявлять ветхие самовольные постройки.

В ближайшее время фигуранту изберут меру пресечения. Расследование контролирует прокуратура.

Елена Ковалева